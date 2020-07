Un dirigente dell’Atalanta è il negativo protagonista di un video pubblicato su Facebook da Francesco Emilio Borrelli, giornalista professionista e consigliere regionale dei Verdi in Campania. Complice la tensione pre-partita dell’importante sfida contro la Juventus, l’uomo ha reagito in modo davvero sorprendente e abbastanza esagerato, alla provocazione sportiva di un tifoso del Napoli.

Borrelli chiede le scuse del dirigente dell’Atalanta

Un supporter del Napoli vedendo la squadra dell’Atalanta scendere dal pullman, si è avvicinato a Gian Piero Gasperini e in modo provocatorio ma scherzoso ha detto:” Forza Napoli”. L’allenatore della Dea si mostra infastidito ma non sembra accennare nessuna reazione, fa solo un cenno con la mano, invitandolo ad andar via. Alle spalle di Gasperini spunta un dirigente dell’Atalanta il quale inizia a imprecare contro il ‘tifoso provocatore’: “Che fai testa di ca… Terrone del ca…”.

Le immagini vengono immortalate da un passante e successivamente la clip viene pubblicata da Francesco Emilio Borrelli. Quest’ultimo posta il video su Facebook con la didascalia: “Vergognoso che un dirigente di una squadra di Serie A, l’Atalanta, si rivolga a un tifoso del Napoli apostrofandolo come “Terrone di m…a”. Atteggiamenti del genere fomentano la violenza tra tifosi di squadre avversarie e sono un pessimo spot per il calcio. Farebbe bene a chiedere scusa”.