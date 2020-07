Un cannoniere che è più forte di tutto: infortuni, quarantena, avversari e dei pronostici sfavorevoli. Duvan Zapata sta affrontando un periodo di forma assolutamente eccezionale sotto tutti i punti di vista: grinta, fisicità e tanti, tantissimi goal. Il numero 91 atalantino è arrivato a siglare 16 reti in campionato, nonostante lo stop di inizio stagione che lo aveva bloccato per tutto il girone d’andata. Nonostante ciò, lo stesso Zapata ha confermato il suo potenziale a pieno regime, raggiungendo per il secondo anno di fila la quota stagionale di German Denis fatto nel 2012, con il record di Super Pippo Inzaghi in bilico. Il colombiano riuscirà ad abbattere questo record storico? Analizziamo nel dettaglio la situazione.

Otto sigilli per riuscire nella grande impresa di agganciare Super Pippo – Calcoli alla mano, Duvan Zapata è a quota 16 reti stagionali (addirittura 5 nel periodo post Covid 19), e gli mancano soltanto otto marcature per superare quel Pippo Inzaghi che, dalla stagione 1996/1997, occupa quel primato solitario. L’anno scorso è arrivato ad una sola lunghezza dall’ex numero 9 atalantino, ma la sua costanza è rimasta sempre la stessa. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime giornate di Serie A, ma indipendentemente da ciò il campionato del colombiano è assolutamente ottimo.