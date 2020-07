La difesa è sempre stato un reparto dove gli alti e bassi erano molto evidenti: in particolar modo per quanto concerne la stabilità. Nonostante ciò, dei tre sulla retroguardia si è sempre contraddistinto il brasiliano Rafael Toloi, autore di una grandissima prestazione contro il Napoli, dimostrando la sua grande capacità non solo di difendere, ma anche di attaccare. Non è un caso vederlo spesso durante le azioni offensive della squadra, andando addirittura più volte al tiro: aldilà del suo ottimo lavoro quando deve sfruttare il suo potenziale per bloccare gli attacchi della squadra avversaria.

L’importanza di uno come Rafael Toloi – Citato pochissimo, ma comunque un dato che non può passare in secondo piano. Aldilà della stabilità difensiva che deve migliorare in termini di continuità, uno come Rafael Toloi è molto fondamentale per questa Atalanta. Quel difensore capace non solo di stare sulla retroguardia sfornando prestazioni di lusso, ma anche di impostare la fase offensiva: come se fosse un centrocampista aggiunto per aiutare la squadra a costruire una potenziale occasione da gosl. Riguardando l’azione contro il Napoli rimango sempre stupito dal suo talento: cinque anni dove il brasiliano è cresciuto tanto, anzi, tantissimo. E vogliamo parlare della grinta? Immancabile, specialmente nei momenti di difficoltà.