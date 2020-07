Quando è davanti alla porta diventa una macchina da goal dolorosa per gli avversari. Duvan Zapata è sicuramente uno dei protagonisti più producenti in casa Atalanta dopo questa particolare ripresa di stagione. Tre goal in due partite (contro Sassuolo e Udinese) e il colombiano ha raggiunto quota 14 goal stagionali: risultato impressionante visto il brutto infortunio riscontrato nel girone d’andata. Domani lo stesso Zapata incontrerà il Napoli: fresca di Coppa Italia e con tanta voglia di raggiungere le prime quattro (dove c’è appunto l’Atalanta). Gli azzurri non sono solo questo, ma anche l’ex squadra del colombiano, e la sensazione di vederlo sul tabellino dei marcatori è molto alta.

Zapata sempre a segno contro il Napoli: domani bis? – Da quando indossa la maglia dell’Atalanta, Duvan Zapata è sempre andato a segno contro il Napoli: statisticamente parlando, due reti in tre incontri. In poche parole, un goal quasi assicurato quello del colombiano contro la sua ex squadra, e domani al Gewiss Stadium la voglia di raggiungere quota 15 goal (e oltre) è tanta, ma l’obiettivo primario sarà quello di centrare la settima vittoria consecutiva in campionato. Staremo a vedere se Zapata riuscirà a dare continuità in termini di goal, scrivendo pagine importanti della storia nerazzurra.