Gli ospiti per avvicinarsi alla matematica certezza di giocare in Serie A vista la vittoria del Lecce contro la Lazio e quindi la necessità di fare punti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per provare a raggiungere il terzo posto in classifica occupato dall’Inter, ma allo stesso tempo provare a stare dietro ai biancocelesti. Stasera sarà una partita apertissima al Gewiss Stadium di Bergamo, dove il pareggio non serve a nessuna delle due squadre: indipendentemente da quelli che sono pronostici. Analizziamo quelle che sono le ultimissime sulle probabili formazioni del match.

Atalanta-Sampdoria probabili formazioni: le ultimissime da Bergamo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con l’attacco composto da Pasalic sulla trequarti dietro alle due punte Papu Gomez e Duvan Zapata. A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulla fasce Hateboer e Gosens saranno presenti, mentre in difesa Caldara avrà il compito di dare solidità al reparto. I blucerchiati di Claudio Ranieri adotteranno un 4-5-1 con l’obbiettivo di sfruttare al meglio l’arte del contropiede. In attacco ci sarà l’ex centravanti nerazzurro Manolo Gabbiadini, mentre Yoshida, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty cercheranno di dare qualità e quantità ad un centrocampo molto abbondante. Chiavi della difesa a Bereszynski, Colley, Yoshida e Murru.

Atalanta-Sampdoria probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.