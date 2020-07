View this post on Instagram

“Uniti nel ricordo” Nel pre-partita di #CagliariAtalanta, il @cagliaricalcio ha consegnato ai nerazzurri una teca contenente la maglia del centenario della Società: un gesto per ricordare le vittime del Covid-19, un segno di vicinanza verso la città di Bergamo e l’#Atalanta. Grazie 🙏🖤💙❤️ ⠀ In the pre-match, Cagliari Calcio handed over a case containing the centenary shirt of their Club to the Nerazzurri: a gesture to remember the victims of Covid-19, a sign of closeness to the city of Bergamo and @atalantabc. Thanks 🙏🖤💙❤️ ⠀ #BergAMO #molamia #WeAreOneTeam #SerieATIM