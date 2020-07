Le parole del mister dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in vista della partita di domani contro il Cagliari (ai microfoni di atalanta.it): sfida fondamentale ai fini della classifica finale in chiave UEFA Champions League.

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista di Cagliari-Atalanta

“Tutte le vittorie sono state fondamentali in questa stagione, ma quella contro il Napoli vale doppio. Iniziare così, dopo la sosta, era quanto di meglio poter sperare: punti assolutamente meritati. Papu? Per noi è l’emblema di questa squadra, per la qualità che già conosciamo e per il gioco di squadra indipendentemente dal ruolo, interpretando la gara nella maniera migliore possibile. Vogliamo continuare questo momento positivo – aggiunge Gian Piero Gasperini – per raggiungere la Champions League, e quella di Cagliari sarà una sfida molto difficile. Formazione? È molto importante avere tutti a disposizione. Godiamo tutti di una buona salute, quindi posso scegliere. Nelle prossime quattro partite sarà decisivo per il nostro campionato. Con l’Atalanta abbiamo ottenuto dei risultati che non erano mai accaduti nella storia di questa società. Cercheremo di fare sempre meglio, soprattutto per i nostri tifosi: è un vero peccato non vederli sugli spalti, ma li sentiamo vicini. Stiamo regalando un grande sorriso alla città di Bergamo”.