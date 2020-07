Cristiano Ronaldo, un gol all’Udinese per entrare nella storia: Müller nel mirino

Cristiano Ronaldo è avvezzo a centrare un primato dopo l’altro e la caccia a nuovi record, per il portoghese, non vive mai un momento di pausa. Così, anche questa sera contro l’Udinese, gara che potrebbe, in caso di vittoria della truppa allenata di Maurizio Sarri, valere la conquista del nono scudetto consecutivo, il cinque volte pallone d’oro proverà a riscrivere la storia del calcio, entrando nel ristretto novero che include i 5 migliori marcatori di tutte le epoche. Un traguardo incredibile, riservato soltanto a pochi eletti, ai quali il Dio del pallone ha dispensato talento e cinismo a profusione. Il fuoriclasse lusitano in carriera ha messo a referto 734 reti e, qualora timbrasse il cartellino anche in data odierna, agguanterebbe un mito del football internazionale…

Cristiano Ronaldo: assalto al trono dei migliori bomber di tutte le epoche

Attualmente, Cristiano Ronaldo, si trova a una sola marcatura di distanza dalle 735 realizzate da Gerd Müller, ex attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, che occupa il quinto posto nella graduatoria assoluta dei più grandi bomber di sempre, la cui leadership compete al cecoslovacco Bican (805 gol), inattaccabile nel breve periodo. Oltre all’ex centravanti della Germania, la prossima stagione CR7 può ambire a operare il sorpasso ai danni di Puskas (746) e a insidiare Pele (767) e Romario (772). D’altro canto, per Ronaldo nulla è impossibile…