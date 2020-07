Premier League, dove vedere Manchester United West Ham streaming e in tv

Trentasettesima giornata di campionato in Premier League per il Manchester United, chiamato dai tifosi al successo in vista dell’appuntamento contro il West Ham. La sfida contro gli Hummers, infatti, è di cruciale importanza per i Red Devils, dato che una vittoria lancerebbe Rashford e compagni sopra il Leicester quarto in classifica, e quindi in zona Champions League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United West Ham con tutte le informazioni sulla diretta tv e lo streaming, ricapitoliamo gli ultimi risultati delle due squadre.

Se non fosse stato per il pari interno per 2-2 con il Southampton, lo United nelle ultime cinque gare avrebbe sempre portato a casa i tre punti. Un ruolino di marcia che ha permesso agli uomini di Solskjaer di riavvicinarsi alla zona Champions e adesso di avere la grande chance di sorpassare il Leicester, ko in questo 37° turno per mano del Tottenham. Non se la passa bene invece il West Ham, appena sei punti sopra la zona retrocessione e con la necessita di raccogliere 4 punti in questo finale di stagione per considerarsi aritmeticamente salvo.

Dove vedere Manchester United West Ham in tv

Manchester United West Ham in tv andrà in scena mercoledì 22 luglio, con calcio d’inizio della partita a cominciare dalle ore 19:00. Per quanto riguarda il canale per vedere Manchester United West Ham, la partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

Manchester United West Ham streaming: ecco dove vederla

Per tutti coloro che invece volessero scegliere l’opzione streaming di Manchester United West Ham, indichiamo l’app di SKy Go, dove poter assistere ai match dai dispositivi che si ritengono più adatti: pc, smartphone, tablet o notebook. Ricordiamo che il servizio è destinato solo agli abbonati Sky. Altro modo per vedere il Manchester United in streaming contro il West Ham è affidarsi a Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky. In questo caso è possibile acquistare singoli ticket o pacchetti di partite.