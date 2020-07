Dove vedere Milan-Juventus Sky o DAZN? Streaming e diretta TV Serie A

Milan-Juventus, i bianconeri vicini allo scudetto. Gli uomini di mister Sarri sono reduci dalla vittoria schiacciante nel derby di Torino e guidano la classifica con 75 punti in 30 turni. I bianconeri hanno sette lunghezze di vantaggio sulla Lazio, sconfitta in casa proprio dai rossoneri, e sono sempre più lanciati verso la conquista del nono campionato consecutivo. I padroni di casa sono in un ottimo momento di forma con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite ed hanno l’obiettivo di mantenere il sesto posto per garantirsi la qualificazione alla prossima Europa League. Il match Milan-Juventus, valevole per la trentunesima giornata della Serie A, si gioca martedì 7 luglio alle ore 21.45 a porte chiuse nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei 201 precedenti nel massimo campionato tra le due squadre si registrano 59 vittorie dei rossoneri, 63 pareggi e 79 successi dei bianconeri. Dopo aver analizzato le probabili formazioni, ecco tutte le info su dove seguire la partita in televisione e in streaming.

Milan-Juventus streaming e diretta TV

Il match Milan-Juventus sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. Grazie all’accordo siglato a fine agosto il match sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.