L’Atalanta affronterà il Brescia per quello che sarà il classico derby lombardo: contesto che mancava dal lontano 2006 (allora furono Zampagna e Loria a castigare le rondinelle). A distanza di 14 anni, la Dea è diventata molto grande: quarto posto, miglior attacco e quarti di finale della UEFA Champions League. Dall’altra parte i bresciani sono in netta difficoltà, tra una classifica preoccupante (in piena zona retrocessione) e una sconfitta contro la Roma da riscattare. Intorno a tutto questo, parlando di calciomercato, si è parlato di Alessandro Florenzi, nella quale è stato accostato alla stessa Atalanta. Ecco la situazione attuale del famoso capitolo “Florenzi-Atalanta”.

Capitolo Florenzi-Atalanta: nessun interesse nerazzurro sul giocatore – Da quello che è risultato dalle ultime informazioni di SuperNews, l’asse Florenzi-Atalanta è soltanto una semplice voce di mercato (collegata alla possibile cessione dell’esterno Castagne). Motivi? Tutta una piccola serie di elementi che fanno la differenza per l’acquisto di un giocatore: stipendio, assenza di posti da titolare e una rosa che è completa in tutti i reparti. Sull’ex Roma ci sono anche squadre come per esempio la Fiorentina di Rocco Commisso: disposta ad accettare i parametri del giocatore. Nonostante ciò, il suo futuro non sarà all’Atalanta di Gasperini: come citato prima, una semplice voce di mercato.