L’Atalanta di Gian Piero Gasperini va alla grande, con un bilancio pari a sei vittorie consecutive, e contro il Napoli la Dea vuole arrivare al settimo sigillo (fondamentale ai fini della classifica finale). La Champions League è molto più di un semplice sogno: missione possibile visto il distacco sulla Roma. Se da una parte la squadra si sta concentrando per la sfida di domani sera, dall’altra la società bergamasca stanno continuando i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. L’impianto nerazzurro è pronto a cambiare sotto tutti i punti di vista: ecco alcune foto scattate all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, le foto della ristrutturazione della Tribuna Ubi

Una Tribuna Ubi in continua lavorazione (e il bello deve ancora venire) – Attraverso il gruppo WhatsApp nerazzurro “DEA e D’OTER”, sono state pubblicate delle fotografie scattate all’interno del cantiere situato al Gewiss Stadium di Bergamo. Le vecchie postazioni sono state completamente smantellate per lasciare spazio alle basi di quelle che sarà la struttura tanto esteticamente bella quanto moderna. Da più di una settimana i lavori di ristrutturazione sono finalmente cominciati, con l’obbiettivo di trasformare tale settore in un vero e proprio gioiello architettonico. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.