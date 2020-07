L’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà domani il Cagliari per arrivare a quota otto vittorie consecutive in campionato. Il 2-0 contro il Napoli ha dato positività a tutto l’ambiente nerazzurro, e il terzo posto potrebbe diventare molto più di una semplice utopia. Ovviamente alla Sardegna Arena non sarà facile: i rossoblu vorranno centrare un successo fondamentale per rimanere tra le prime dieci. Riusciranno gli orobici a centrare l’ennesimo colpo esterno della stagione? Staremo a vedere domani sera, dove si prospetta una partita completamente apertissima. Mentre la squadra è in partenza per Cagliari, i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium stanno continuando a pieno regime. Ecco alcune foto scattate all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, le foto della ristrutturazione della Tribuna Ubi

Tribuna Ubi pronta alla trasformazione (a piccoli passi) – Come si può notare dalle fotografie pubblicate, la parte inferiore del settore è stata completamente abbattuta, per lasciare spazio ad una struttura unica e in linea con il design degli stadi moderni sotto tutti i punti di vista. Ovviamente il lavoro è tanto per arrivare al risultato finale, ma le basi sono comunque abbastanza ottime. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri al Gewiss Stadium di Bergamo.