All’Atalanta bastano solo due punti per la qualificazione matematica in Champions League: traguardo molto ambizioso, nella quale i nerazzurri di Gian Piero Gasperini non hanno avuto rivali (aldilà della Roma durante la prima parte del campionato). Ora è il turno del Verona di Juric: squdra considerata da tutti come un progetto simile a quello del tecnico di Grugliasco. Riusciranno gli orobici a conquistare quel secondo posto tanto desiderato quanto storico? Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Intanto a Bergamo, si continua a pieno regime per quanto concerne i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. Ecco le foto di quello che è rimasto (da un punto di vista strutturale) del settore in questione.

Gewiss Stadium, le foto della demolizione della Tribuna Ubi