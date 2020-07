L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a battere il Cagliari per 0-1. Una partita nella quale i nerazzurri sono riusciti a portare a casa un successo importantissimo ai fini della classifica finale: la Champions League è molto più di un semplice sogno, e il pensiero di raggiungere la Lazio seconda è molto alto. Se da una parte la squadra si sta concentrando per gara casalinga contro la Sampdoria, dall’altra la società bergamasca sta osservando, con gli occhi ben aperti, i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. L’impianto nerazzurro sta cambiando volto: ecco alcune foto scattate all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, le foto della ristrutturazione della Tribuna Ubi

Il punto sui lavori di ristrutturazione – Attraverso il proprio profilo Instagram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato delle fotografie scattate all’interno del cantiere sono state pubblicate delle fotografie scattate all’interno del cantiere situato al Gewiss Stadium. Le vecchie postazioni nella parte inferiore del settore sono state completamente smantellate, per lasciare spazio alle basi di quelle che sarà una struttura tanto imponente quanto moderna. Si lavora a pieno regime, con l’obbiettivo di trasformare tale settore in un vero e proprio gioiello architettonico. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.