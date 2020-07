Agosto ormai è alle porte come l’esito del campionato italiano: la Juventus è in procinto a vincere il suo nono scudetto di fila, e poi c’è quell’Atalanta che in questo momento è seconds in classifica con il migliore attacco di tutta la Serie A. Per i nerazzurri ora è il turno del Milan di Pioli: squadra che sta attraversando un periodo di forma eccezionale sotto tutti i punti di vista. Si prospetta una grande battaglia calcistica, e staremo a vedere se domani i nerazzurri riusciranno a consolidare il secondo posto in classifica. Spostiamoci da Milano per qualche chilometro, e ritorniamo in quel di Bergamo, dove si continua a pieno regime per quanto concerne i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. Andiamo ad analizzare il punto odierno sui lavori stessi.

Gewiss Stadium, le foto della demolizione della Tribuna Ubi

Il punto odierno sui lavori al Gewiss Stadium – Attraverso Instagram, il profilo ufficiale dell’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato un post nella quale erano presenti delle fotografie scattate all’interno del cantiere. Del vecchio settore è rimasto solo scheletro: il resto è stato completamente raso al suolo dopo settimane di attesa. La prima fase è quasi completata. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.