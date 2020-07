L’Atalanta sta vivendo un sogno ad occhi aperti dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria. Una partita nella quale i nerazzurri hanno dimostrato di essere una grande squadra sotto tutti i punti di vista: riuscendo a vincere grazie all’aiuto dei singoli (Rafael Toloi e Luis Muriel su tutti). Domani gli orobici affronteranno la Juventus capolista: sognare non costa nulla, però servirà mantenere alta la concentrazione. Altro giro di sedute, altre novità per quanto concerne i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. Ecco le foto di quello che è rimasto (da un punto di vista strutturale) del settore in questione.

Gewiss Stadium, le foto della demolizione della Tribuna Ubi

Il punto odierno sui lavori al Gewiss Stadium – Attraverso il proprio profilo Instagram, il direttore operativo dell’Atalanta Roberto Spagnolo ha pubblicato un post nella quale erano presenti delle fotografie scattate all’interno del cantiere. Del vecchio settore è ormai rimasta soltanto la facciata all’esterno e alcune gradinate: da usare come base per la forma e costruzione della nuova struttura. Infatti la prima fase riguarda la demolizione dell’ex gradinata Giulio Cesare per lasciare spazio a quella che sarà la nuova Tribuna Ubi. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.