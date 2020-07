Una terribile notizia di cronaca irrompe nel pomeriggio di questo afoso mercoledì 29 luglio 2020: si è improvvisamente spento, all’età di 66 anni, Ettore Cabrini, fratello di Antonio, leggendario calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, con la quale si è laureato campione del mondo in Spagna nel 1982. A tradire l’uomo, stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni che trapelano da Cremona, dove risiedeva da qualche tempo, sarebbe stato il cuore: un malore che non gli ha lasciato scampo e l’ha prematuramente strappato all’amore dei suoi cari e di Antonio Cabrini, che soltanto pochi mesi fa aveva perso anche suo padre…

Morto Ettore, fratello di Antonio Cabrini: ex Juventus in lutto

L’intero mondo del calcio, in queste ore drammatiche, si sta stringendo attorno all’ex calciatore della Juventus, che, come anticipato in precedenza, appena otto mesi fa si era ritrovato a piangere la morte di suo papà Vittorio, che nella sua comunità (Castelverde, provincia di Cremona), si dilettava nelle vesti di agricoltore e svolgeva numerose attività e opere improntante all’insegna del volontariato e della solidarietà verso il prossimo. Un 2020 indubbiamente da dimenticare al più presto per l’iridato del 1982, al quale rivolgiamo le più sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di Super News.