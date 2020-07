Essere dei fenomeni in tutto e per tutto, soprattutto fuori dal rettangolo di gioco. Josip Ilicic ha sempre impressionato tutti grazie alle sue prodezze che hanno trascinato l’Atalanta nei piani alti del calcio non solo italiano, ma anche quello europeo. Il numero 72 nerazzurro è stato protagonista di un gesto tanto significativo quanto importante, a dimostrazione quanto sia grande anche quando non è all’interno di un rettangolo di gioco: specialmente se si tratta del luogo dove è cresciuto fin da bambino. Ecco cosa ha fatto lo stesso Ilicic per la sua Slovenia (più precisamente nel quartiere di Palnina.

Il dono della riconoscenza: un grande gesto quello di Ilicic – Come citato nell’introduzione, Josip Ilicic è stato protagonista di un grande gesto nei confronti del suo quartiere d’infanzia (Palnina). Il numero 72 atalantino ha finanziato la ristrutturazione del parcogiochi. Il risultato è semplicemente impeccabile, e i lavori finiranno ipoteticamente verso la fine di agosto. Il quartiere stesso riceverà una completa urbanizzazione che porterà strutture molto importanti, soprattutto per i bambini. Fenomeno anche fuori dal campo (contando che è anche capitano della nazionale slovena), nella quale il fantasista dimostra grande cuore e altruismo, in attesa di rivederlo presto in campo, soprattutto per la Champions League..