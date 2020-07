Cosa sta succedendo a Josip Ilicic? Questa è stata la domanda che molti tifosi atalantini si sono fatti nel corso di questa ripresa di campionato: uno dei giocatori più forti della rosa che stranamente non è tra i protagonisti. Un punto interrogativo che non ha fatto altro che consolidarsi: la preoccupazione di tutti nel vedere il numero 72 atalantino fuori condizione. Tralasciando le supposizioni di mercato che quelle sono veritiere come le accuse di doping sui social, l’unica certezza su cui basarsi è il fatto che probabilmente non stia passando un bel periodo, nella quale mister e squadra (come esplicitamente dichiarato dallo stesso Gian Piero Gasperini) devono stargli vicino: dimostrando la sua importanza per questa Atalanta che sta continuando a volare.

Il riposo della “nonna” Ilicic per una Champions da urlo – “Stiamo cercando di recuperare Josip Ilicic al meglio della sua condizione. Lui sa che gli siamo tutti vicini, gli vogliamo bene. Lo prepariamo per la Champions, sarà il nostro valore aggiunto. Ogni tanto bisogna dondolare la nonna”. Queste sono le parole di Gasperini nel post partita contro il Brescia, a dimostrazione che il numero 72 nerazzurro non è ancora in condizione, ma allo stesso tempo sostenuto da tutti visto il periodo non positivo. L’Atalanta crede in lui (tifosi compresi), non resta che aspettarlo per una fase di Champions coi fiocchi.