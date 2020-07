Juve vicina al nono titolo di seguito. Il record è del Tafea, squadra delle Isole Vanuatu

Con la vittoria di ieri sera a Torino, contro la Lazio di Simone Inzaghi, la Juventus. è vicina al nono Scudetto consecutivo in serie A.

Campionato dominato da quasi un decennio dai bianconeri, diventato quasi monotono, e a dir poco noioso, con squadre che ogni tanto tipo Napoli, Roma o Inter che cercano di contrastare la forza juventina, ma non ci riescono.

Andrea Agnelli, qualche anno fa, disse, anzi pretese alla sua squadra di voler raggiungere il record mai raggiunto in Italia di 10 scudetti. Non è difficile.

Intanto secondo alcune statistiche, ci sono squadre in Europa e nel mondo che hanno ben più titoli consecutivi rispetto alla Juventus. Campionati come quello georgiano con la Dinamo Tblisi che ottenne 10 titoli di seguito; oppure la Dinamo Zagabria con 11; addirittura 13 come il Rosenborg in Norvegia. Lo Skonto Riga, in Lettonia ne ha raggiunti 14, dal 1991 al 2004.

Ma il record, lo detiene il Tafea, squadra delle Isole Vanuatu, sì. Campioni per 15 volte di seguito. Con tutto il rispetto, campionato paragonabile ad un semplice torneo amatoriale tra amici. Ci riuscirà la Juve a superare il Tafea?

La serie A, da qualche anno, ha perso punti, e la Premier League è da considerare ancora il campionato più affascinante ed equilibrato d’Europa.