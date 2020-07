Juventus, svelata la nuova maglia dei portieri: ecco le FOTO!

L’annuncio ufficiale ancora non è arrivato, ma si sa che, grazie al web (o per colpa dello stesso: dipende dai punti di vista) mantenere il riserbo su notizie e accadimenti diviene giorno dopo giorno sempre più complicato. Ne sa qualcosa, a tal proposito, la Juventus, che proprio in queste ore ha visto circolare in rete, con particolare riferimento al mondo dei social network, le prime anticipazioni fotografiche relative alla nuova maglia da gioco che i portieri bianconeri indosseranno nel corso della prossima stagione, che scatterà, di fatto, alle porte dell’autunno, complici le dilatazioni temporali dell’annata corrente legate ai ritardi provocati dalla pandemia di Coronavirus.

Juventus, la nuova maglia dei portieri: un omaggio alla città di Torino?

Stando a quanto svelato dal profilo Twitter de “La Maglia Bianconera”, estremamente attendibile sotto il profilo delle indiscrezioni connesse alle nuove divise della Juventus, Szczesny e compagni di reparto nel 2020/2021 calcheranno i manti erbosi di tutt’Italia e d’Europa sfoggiando una sgargiante casacca di colore giallo con inserti blu, in alcuni casi tendenti al nero, stando a quanto si intravede dalle immagini immesse in rete in queste ore. Una maglia che rimanda inevitabilmente alle tonalità cromatiche proprie della città di Torino, nel cui stemma è raffigurato un toro rampante di colore giallo, inserito all’interno di uno scudo blu. Di seguito la foto: cosa ne pensate?