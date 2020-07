La Juventus vince il nono scudetto consecutivo, Ziliani ironico: “Impresa degna del Ludogorets”

La Juventus festeggia lo scudetto, Ziliani scatenato su Twitter. I bianconeri hanno conquistato matematicamente il nono campionato italiano consecutivo dopo la vittoria contro la Sampdoria con le reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Non è stato un anno facile per la squadra di Sarri che è stata più volte al centro delle critiche dei propri tifosi per le prestazioni deludenti ma i campioni hanno fatto lo stesso la differenza e le avversarie come Lazio e Inter si sono praticamente sciolte dopo la ripresa post Coronavirus. Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, ha accolto la vittoria della Juventus con la solita ironia che lo contraddistingue su Twitter: “Continua la straordinaria impresa della Juventus che tenendo il passo di Ludogorets e Celtic Glasgow vince il suo nono titolo consecutivo in patria. Il Real Madrid ha vinto 13 Champions, è vero, ma volete mettere comprare CR7 per gareggiare col Ludogorets? Fino alla fine”. Non contento, il giornalista sportivo ex Mediaset ha commentato anche lo scarso entusiasmo del popolo bianconero nel festeggiare lo scudetto: “Una folla oceanica ha festeggiato il nono scudetto consecutivo della Juventus per le vie e le piazze di Torino. Gli altri tifosi non presenti, invece, vergognandosi un po’ hanno preferito rimanere a casa”.