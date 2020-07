Luciano Moggi: “Juve, prendi troppi gol. Sono molto preoccupato per la Champions”

L’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto nelle scorse ore sulle frequenze di Radio Bianconera e le sue parole sono state riprese dalla testata giornalistica Tuttojuve.com. “In questo campionato – ha dichiarato – vince non chi gioca meglio, ma chi sbaglia meno. Evidentemente è un campionato anomalo, anche se è antipatico dirlo. La Juventus contro la Lazio ha faticato a vincere anche se gli avversari avevano 7-8 assenze e alla fine ha rischiato di prendere il pareggio. Non ti dà la sensazione di essere un campionato vero”. Un riferimento, poi, all’ambizione (o ossessione?) dalle Grandi Orecchie: “Se sono preoccupato per la Champions? Molto, la Juventus incassa regolarmente gol, ne abbiamo presi 10 nelle ultime quattro partite e mi sembra un po’ troppo. Essere preoccupati è il minimo, poi ovviamente speriamo che le cose vadano meglio”.

Luciano Moggi: “Dybala è un grande giocatore”

Luciano Moggi ha quindi aggiunto: “Ho sempre avuto lo stesso pensiero: Dybala è un grande giocatore, perché riesce a creare spazi per i compagni e a fare dei gol bellissimi. È quello che conta in una squadra di calcio, perché aprire le difese avversarie è sempre difficile. In questo momento è più producente Dybala di Ronaldo, insieme formano una coppia incredibile!”. Una coppia da 41 reti in Serie A, alla pari con Messi e Suarez (Barcellona) e seconda solo al tandem bavarese Lewandowski-Gnabry.