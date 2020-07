Milan: la nuova maglia raggiunge un traguardo clamoroso

C’è grande entusiasmo in casa Milan: la squadra arriva da 11 risultati utili consecutivi e ha matematicamente conquistato la qualificazione ai preliminari della prossima Europa League. A confermare ulteriormente il clima di ritrovata serenità che si respira a Milanello ci sono gli eccezionali risultati delle vendite della maglia per il 2020/2021, completo che verrà indossato per la prima volta dai giocatori nel corso dell’ultima partita di campionato, a San Siro, con il Cagliari.

Maglia Milan 2020/2021: i dettagli

La nuova divisa, anch’essa sponsorizzata Puma, presenta strisce rosse e nere piuttosto larghe, con dettagli del pattern ispirati alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Sul fronte campeggia lo slogan di Emirates, compagnia aerea che ha recentemente rinnovato la propria partnership con il club meneghino.

Maglia Milan 2020/2021: i dati delle vendite

Complice l’atmosfera soddisfatta di queste ultime settimane, la maglia per la prossima stagione ha fatto segnare cifre importanti in termini di commercializzazione: in soli 2 giorni (con un incremento del +1700%) è stato venduto lo stesso numero di divise che, nell’estate 2019, aveva impiegato tre settimane per essere acquistato dalla tifoseria. Chiaro segnale, questo, di quanto il pubblico stia apprezzando la gestione di Stefano Pioli e la rinnovata verve dell’intera squadra, apparsa notevolmente più determinata nel raggiungere gli obiettivi prefissati e nel proporre un calcio piacevole ed efficace.

Fonte: La Gazzetta dello Sport