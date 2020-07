Milik alla Juventus, Di Marzio: “Intesa raggiunta, in ballo non solo Bernardeschi…”

L’interesse della Juventus per Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli e della Polonia, è noto ormai da tempo e la pista, secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, può definirsi molto calda. Ecco quanto riportato sul suo sito internet ufficiale: “Arkadiusz Milik è il primo obiettivo per l’attacco della Juventus. È stata già raggiunta una base d’intesa con il giocatore, manca invece l’accordo con il Napoli. Si dovrà dunque trovare la quadratura per definire l’operazione”. Al di là dell’intesa economica tra i due club, sarà importante raggiungere un accordo anche in termini di contropartite tecniche, che consentirebbero ai bianconeri di abbassare l’esborso cash.

Milik alla Juve? Al Napoli non piace solo Bernardeschi…

A proposito di giocatori che piacciono ai partenopei, stando a Di Marzio “gli azzurri avrebbero espresso il loro gradimento per Federico Bernardeschi come contropartita nel caso in cui la trattativa dovesse entrare nel vivo: il Napoli dovrebbe poi trattare con l’esterno classe 1994 la questione dei diritti di immagine”. Non mancano, tuttavia, le alternative al 33 ex Fiorentina per sbloccare eventualmente il passaggio di Arek Milik alla Juventus, con quest’ultima che sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa, e di Luca Pellegrini, che sta concludendo la stagione al Cagliari.