Paratici lascia la Juventus? Offerta in arrivo…

Fabio Paratici ha festeggiato con la squadra lo scudetto aritmeticamente conquistato nella serata di domenica 26 luglio 2020, forse senza sapere che potrebbe essere stato l’ultimo della sua carriera in bianconero. Sia chiaro: siamo ancora nel limbo delle ipotesi, dove ogni strategia per il futuro è permeata da voci di corridoio e indiscrezioni, talvolta appositamente diffuse con il chiaro intento di destabilizzare un ambiente. Tuttavia, piovono in queste ore le conferme circa una presunta possibilità di cambiare aria per l’uomo mercato della “Vecchia Signora”, ambìto da altre società, fra cui anche una big italiana, che vorrebbe consegnargli in mano le chiavi della propria area sportiva…

Fabio Paratici pensa all’addio?

Stando a quanto pubblicato sull’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, Paratici godrebbe della stima di una compagine di Serie A in particolare: si tratta della Roma, intenzionata a puntare sul piacentino per affidargli il ruolo di direttore sportivo del club giallorosso. Tuttavia, secondo la “rosea”, è altamente improbabile che Paratici possa scegliere di lasciare la Juventus per accasarsi nella Capitale; in caso di rifiuto, i capitolini potrebbero virare sul profilo di una vecchia conoscenza, che risponde al nome di Nicolas Burdisso, ex romanista e attuale direttore sportivo degli argentini del Boca Juniors.