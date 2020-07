Formazioni ufficiali Frosinone-Benevento 36a giornata Serie B

3 punti in palio per prenotare i playoff: Frosinone di scena stasera alle 21 allo Stirpe contro il già campione Benevento per distanziare ulteriormente le inseguitrici.

Occhi puntati sulla sfida valida per la 36a giornata del campionato di Serie B in cui Alessandro Nesta, sulla panchina dei gialloblu quinti in classifica, sfida il suo compagno campione del mondo Filippo Inzaghi, già sicuro della massima serie e del primato in classifica.

I convocati del Frosinone e la formazione ufficiale.

Nesta schiererà il Frosinone con un 3-5-2 tra i suoi: Bardi in Porta, Brighenti, Ariaudo e Krajnc in Difesa, Paganini, Rohden, Tribuzzi, Beghetto e Haas a Centrocampo, mentre Dionisi sarà affiancato da Novakovic in Attacco.

A disposizione dell’undici titolare anche: Bastianello e Iacobucci in porta, Salvi, Szyminski e Verde in difesa, Gori, Maiello e Vitale a centrocampo, e per finire Ardemagni, Ciano, Citro e Matarese per il reparto offensivo.

👉🏻 Scendiamo in campo così! Sponsored by: Master Clean Multiservizi Gepostet von Frosinone Calcio am Freitag, 24. Juli 2020

I convocati del Benevento e la formazione ufficiale

Nella formazione di scena a Frosinone saranno poche differenze rispetto alla gara vinta col Livorno. Tra i 23 a disposizione del mister Inzaghi: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Pastina, Basit, Gyamfi, Insigne, Hetemaj, Moncini, e Gentile.

La formazione in campo stasera alle 21: Montipò tra i pali, Caldirola, Maggio, Barba, e Tuia in difesa, centrocampo con: Tello, Kragl e Schiattarella. In avanti: Improta, Di Serio e Sau.

Clicca qui per sapere dove vedere Frosinone-Benevento.