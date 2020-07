Sampdoria-Spal, dove vedere la partita di serie A in diretta tv

La Sampdoria sfiderà la Spal in uno scontro per la salvezza, valevole per la trentesima giornata di serie A. Il match si giocherà Domenica 5 Luglio alle ore 19:30 presso lo stadio Luigi Ferraris. I ragazzi di Claudio Ranieri nelle ultime 4 partite hanno rimediato tre sconfitte di fila e una vittoria in esterna contro il Lecce. La Spal di Luigi Di Biagio, invece, ha subito 5 sconfitte di fila, bloccate dal pareggio per 2-2 ottenuto nell’ultima giornata contro il Milan. Attualmente i doriani rivestono la sedicesima posizione con 29 punti; la Spal invece si trova al penultimo posto a quota 19 punti.

Dove vedere Sampdoria-Spal, Sky o Dazn?

La sfida per la salvezza sarà visibile Domenica alle ore 19:30 in diretta streaming su Dazn. Il match si potrà vedere su qualsiasi dispositivo elettronico compatibile e abbonato a Dazn.

Dove vedere Sampdoria-Spal in diretta streaming

Gli utenti Dazn potranno anche vedere Sampdoria-Spal in diretta streaming su altri dispositivi oltre al televisore scaricando l’applicazione sul dispositivo elettronico in questione e selezionando il match oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Lo scontro si potrà anche seguire in diretta testuale su numerosi siti dove potranno seguire l’evolversi del match minuto per minuto.

Probabili formazioni Sampdoria-Spal

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru, Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto, Ramirez, Bonazzoli.

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Tomovic, Strefezza, Missiroli, Murgia, Valoti, Floccari, Petagna.