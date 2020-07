Sconcerti: “La Juventus ha già vinto lo scudetto ma è un campionato di perdenti”

La Juventus ha già vinto lo scudetto? La critica di Sconcerti. Dopo l’ultimo turno i bianconeri sono sempre più vicini alla conquista del nono campionato consecutivo dal momento che le più immediate inseguitrici, Inter e Lazio, sono distanti otto punti. Il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato così le vicende delle ultime giornate ai microfoni di calciomercato.com: “La Juventus ha già vinto lo scudetto ma sta dando forma ad un giudizio finale, che per me in campionato non è sufficiente. Ci sono riusciti prima di lui anche Conte e Allegri. Non è per questo che è stato preso. Io credo che la Juve ha costruito una squadra sbagliata. La verità di quest’anno è un’altra cioè che questo è un campionato di splendide perdenti. Non c’era e non c’è una sola squadra che potesse vincere il campionato, non la Lazio di Inzaghi e non certamente l’Inter di Conte”.

Troppi rigori in Serie A? Il giudizio di Sconcerti. Il giornalista sportivo si è espresso così sull’aumento considerevole delle massime punizioni fischiate dagli arbitri italiani in seguito alla nuova regola sui falli di mano: “L’arbitro si limita ad applicare le regole che la categoria gli ha messo in mano annullando di fatto se stessa. E’ una regola che non è calcio, non c’entra niente col calcio. Diciamo che le televisioni hanno smascherato gli arbitri. Gli ha tolto potere decisionale, li ha esposti, nudi e fragili. Loro devono difendersi. Per un certo periodo hanno pensato che il Var fosse la soluzione a tutti i problemi. Ma ci siamo presto accorti che non è così. Il Var significa altri arbitri, tra l’altro – ecco il paradosso – chiamati a giudicare la scelta dei loro colleghi. Ci siamo incartati, questa è la verità. Quando dicono che l’Italia è un’anomalia hanno ragione, nessuno nel mondo sta vivendo un momento così buio come questo”.