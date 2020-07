Atalanta-Brescia probabili formazioni: un derby dalla grande posta in palio – Dall’ultimo Atalanta-Brescia sono passati ben 14 anni: a quei tempi finì 2-0 per i bergamaschi con le reti di Zampagna e Loria. Ora i tempi sono cambiati, e la Dea sta volando in classifica, mentre le rondinelle sono in piena zona retrocessione. I nerazzurri sono lanciati verso il secondo posto, con le motivazioni a mille visto il pareggio contro la Juventus (dominando sotto tutti i punti di vista). Dall’altra parte gli ospiti vogliono puntare ad un colpo esterno per togliersi una soddisfazione tanto grande quanto storica. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Brescia.

Atalanta-Brescia probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Lopez

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini puntano ad un classico (ma offensivo) 3-4-1-2 con la presenza di Malinovskyi, Gomez e Zapata in attacco. Confermati Castagne e Hateboer sulle fasce, mentre Mario Pasalic sarà presente a centrocampo. Chiavi della difesa a Mattia Caldara. Per quanto riguarda il Brescia 4-3-1-2 con Torregrossa e Donnarumma a sostenere l’attacco delle rondinelle. Occhi sempre puntati su Tonali che dirigerà la liea mediana degli ospiti.

Atalanta-Brescia probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma