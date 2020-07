Juventus-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Una sfida tanto aperta quanto interessante vista la grandissima posta in palio. Juventus e Atalanta si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino per la 32esima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri vogliono riscattare la sconfitta contro il Milan a San Siro, i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini per raggiungere quota 10 vittorie di fila. Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre: indipendentemente da quelli che sono pronostici (molto equilibrati). Analizziamo quelle che sono le ultimissime sulle probabili formazioni del match.

Juventus-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Sarri e Gasperini

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con l’attacco composto dal miglior tridente della Serie A: Duvan Zapata, Josip Ilicic e Papu Gomez. A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulle fasce Castagne e Gosens daranno velocità e cross, mentre in difesa Caldara è favorito su Palomino. I bianconeri di Sarri adotteranno un 4-3-3 con davanti con Dybala, Bernardeschi e Ronaldo.

Juventus-Atalanta probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.