Milan-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – L’Atalanta è ormai in Champions League, ma la voglia di conquistare il secondo posto in classifica è tanta. Dall’altra parte c’è un Milan che sta crescendo partita dopo partita, trascinato da Pioli che ha cambiato le carte in tavola rispetto a qualche mese fa. Analizziamo quelle che sono le ultimissime sulle probabili formazioni del match.

Milan-Atalanta probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

Per quanto riguarda il Milan, piena emergenza per Pioli, e allora l’ex allenatore della Fiorentina schiererà un 4-2-3-1 con Ibrahimovic sostenuto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers. In mediana il duo Kessiè-Bonaventura. Chiavi della difesa a Kjaer. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini invece schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con il reparto offensivo nelle mani di Duvan Zapata, Malinovskyi e Papu Gomez (in attesa del ritorno di Josip Ilicic). A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulle fasce ci saranno Hans Hateboer e Gosens saranno confermati, ma in difesa ci sarà l’argentino Palomino al posto di Mattia Caldara.

Milan-Atalanta probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.