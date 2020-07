Parma-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Due squadre con umori completamente differenti visti gli obiettivi: il Parma che ha collezionato la sua seconda salvezza di fila con nulla da chiedere ad una stagione abbastanza positiva, e dall’altra parte l’Atalanta dei record di Gian Piero Gasperini che è in piena lotta per il secondo posto in classifica con Inter e Lazio. Partita scontata? Può accadere di tutto in campo, nella quale onore e impegno non verranno a mancare. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo quelle che sono le probabili formazioni di Parma-Atalanta: match che si disputerà allo stadio Ennio Tardini.

Parma-Atalanta probabili formazioni: le scelte di D’Aversa e Gasperini

I crociati padroni di casa scenderanno in campo con un classico 4-3-3. Tridente offensivo con Kulusevski, Caprari e Gervinho; centrocampo con Kurtic pronto a dare una mano in tutte e due le fasi; chiavi della difesa a Bruno Alves. Atalanta senza mezzi termini con il suo 3-4-1-2 nella quale Gasperini conferma Malinovskyi dietro a Papu e Zapata. Caldara ancora titolare dopo la grande prestazione contro il Milan, mentre in fascia riecco Castagne.

Parma-Atalanta probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All. D’Aversa.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovsky, Gomez; Zapata. All. Gasperini.