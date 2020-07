Serie A, probabili formazioni Udinese Sampdoria: Quagliarella torna titolare?

Probabili formazioni Udinese Sampdoria: scopri qui tutte le ultime notizie sulle scelte dei due allenatori in vista del prossimo match.

L’Udinese di Gotti affronterà la Sampdoria di Ranieri domenica 12 luglio alle ore 19:30 alla Dacia Arena di Udine, per un match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. L’Udinese è reduce dalla vittoria ottenuta per 0 a 3 nel corso dello scorso turno di campionato, mentre la Sampdoria è reduce dalla sconfitta per 2 a 0 rimediata contro l’Atalanta. Le due squadre non navigano in acque tranquille, sono entrambe a rischio retrocessione: la Sampdoria si trova al sedicesimo posto in classifica con 32 punti, mentre l’Udinese si trova al quattordicesimo posto con 35 punti. Sarà dunque una sfida delicata per la lotta per la promozione. Ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Le scelte di Gotti e Ranieri: probabili formazioni Udinese Sampdoria

L’Udinese dovrà fare a meno degli indisponibili Prodl e Mandragora. Luca Gotti va verso la conferma dell’undici che ha affrontato la Spal nello scorso turno di Serie A. Il modulo scelto sarà il 3-5-2. In porta confermato Musso, mentre la difesa a tre sarà composta da Nuytinck con De Maio e Samir (questi ultimi leggermente favoriti su Ekong e Becao. Sugli esterni pronti Stryger Larsen e Sema. A centrocampo Jajalo è in ballottaggio con Walace per il posto davanti la difesa, mentre le mezzali saranno De Paul e Fofana. La coppia d’attacco sarà invece composta da Okaka e Lasagna.

Claudio Ranieri per la sua Sampdoria dovrà fare a meno di Ronaldo Vieira, Tonelli e Ferrari, tutti e tre fuori per infortunio. In conferenza stampa l’allenatore della Samp ha invece preannunciato il ritorno in campo di Fabio Quagliarella: “Non so quanta autonomia abbia ma gioca certamente dall’inizio, ho già deciso. Poi lo sostituirò quando non ne avrà più”. Ecco dunque il probabili undici che sceglierà Claudio Ranieri. Il modulo sarà il 4-4-1-1. In porta confermato Audero. La linea difensiva a quattro sarà composta da Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello (quest’ultimo in leggero vantaggio su Murru). Gli esterni di centrocampo saranno Thorsby e Jankto, mentre al centro agiranno Ekdal e Linetty. In attacco, ritrovato come detto Fabio Quagliarella. Alle sue spalle, ballottaggio aperto tra Gabbiadini e Ramirez per completare il reparto offensivo.

Probabili formazioni Udinese Sampdoria: lo schieramento in campo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio/Ekong, Nuytinck, Samir/Becao; Larsen, de Paul, Jajalo/Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello/Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez/Gabbiadini; Quagliarella.