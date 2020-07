Serie A, dove vedere Udinese Sampdoria: diretta tv e streaming

Scopri dove vedere Udinese Sampdoria in diretta tv e in streaming.

Lasciata alle spalle la trentunesima giornata di Serie A, ecco arrivato il turno della trentaduesima. Dopo le prime partite disputate nella giornata di Sabato, ecco che Domenica 12 luglio verranno disputate la maggior parte delle partite di questa giornata di campionato. In questa giornata di campionato si affronteranno l’Udinese di Gotti e la Sampdoria di Ranieri. L’Udinese è reduce dalla vittoria rimediata nel corso dello scorso turno di campionato contro la Spal per 0 a 3, vittoria che ha permesso alla squadra di Gotti di respirare ed allontanarsi un po’ dalla zona retrocessione. La Sampdoria, dopo aver battuto la Spal nella trentesima giornata di Serie A, anch’essa per 3 a 0, ha rimediato una sconfitta contro l’Atalanta nel corso della scorsa giornata. La situazione in classifica delle due squadre è molto simile: la Sampdoria si trova al sedicesimo posto con 32 punti, mentre l’Udinese si trova al quattordicesimo posto con 35 punti. Scopri qui le probabili formazioni in vista di questo match.

Dove vedere Udinese Sampdoria: l’orario del match

Udinese e Sampdoria si affronteranno Domenica 12 luglio alle ore 19:30, per un match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. La gara avrà luogo alla Dacia Arena di Udine. L’arbitro designato per questo match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Udinese Sampdoria

La gara tra Udinese e Sampdoria in programma per domenica 12 luglio, sarà trasmessa da Sky. L’emittente televisiva renderà visibile il match per gli abbonati a Sky Calcio, al canale 254 (Sky Sport HD). La trasmissione inizierà alle 18:30 con il pre-partita, mentre la telecronaca della gara sarà affidata ad Antonio Nucera e Luca Pellegrini. Sarà possibile seguire il match insieme alle altre partite della stessa fascia oraria, grazie alla Diretta Gol disponibile al canale 251. Inoltre il match sarà disponibile in streaming per gli abbonati a Sky grazie all’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet, pc e smart tv. Il match sarà visibile anche su Now Tv.