Verona-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – Una sfida tanto aperta quanto interessante vista la grandissima posta in palio. Verona e Atalanta si affronteranno allo stadio Bentegodi per la classica sfida “allievo contro maestro”. I veronesi di Juric vogliono concludere al meglio una stagione ricca di soddisfazioni, i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini per raggiungere la matematica certezza di finire in Champions League. Analizziamo quelle che sono le ultimissime sulle probabili formazioni del match.

Verona-Atalanta probabili formazioni: le scelte di Juric e Gasperini

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con l’attacco composto dal tridente formato da Pasalic, Zapata e Gomez. A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulle fasce Hateboer e Gosens daranno velocità e cross, mentre in difesa ci sarà Palomino. 3-4-2-1 per gli uomini di Juric con Pessina e Zaccagni a sostegno di Di Carmine; chiavi del centrocampo alla qualità di Lazovic e Amrabat. A guidare la difesa il solito Faraoni, insieme ai compagni Rrahmani, Gunter e Empereur.

Verona-Atalanta probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; D. Zapata.