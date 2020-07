Serie B, Perugia-Cremonese: dove seguirla, le probabili formazioni e le ultime notizie

Questa sera (17 luglio) alle ore 21 allo stadio Curi il Perugia gioca in casa per un match decisivo contro la Cremonese. La partita è la 35esima del campionato di Serie B.

Serie B, Perugia: la situazione della squadra allenata da Serse Cosmi

I grifoni hanno trascorso la vigilia di questo importante match contro la Cremonese a Roccaporena. Il mister Cosmi, in questa occasione, ha deciso di saltare la tradizionale conferenza stampa, e si è concentrato sulla possibile formazione da schierare questa sera allo stadio Curi. L’allenatore biancorosso ha a disposizione tutti i giocatori tranne l’ex Benzar e il difensore Sgarbi (squalificato). Per un match così decisivo probabilmente verrà schierato Angella per la sua esperienza e dovrebbe essere schierato a centrocampo Falzarano dal primo minuto. Potrebbe rientrare nella rosa dei titolari anche Falcinelli e per il reparto difensivo il mister potrà optare per la triplice opzione tra Gyomber, Rajkovic e Falasco

La situazione della Cremonese

La Cremonese potrebbe avere qualche problema nel reparto di centrocampo e non potrà disporre dell’ex giocatore biancorosso Gustafson perché squalificato. Il modulo prescelto dal mister Pierpaolo Bisoli sarà probabilmente il 4-3-3. Uno dei giocatori titolari fin dal fischio di inizio dovrebbe essere Castagnetti, mentre non è stato convocato Kingsley. A disposizione dell’allenatore della Cremonese ci sono anche altri tre ex grifoni: Ciofani, Crescenzi e Parigini.

Perugia-Cosenza (17 luglio, ore 21 stadio Curi), le probabili formazioni

Perugia (3-5-2): Vicario – Rosi, Angella, Falasco – Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara – Iemmello, Falcinelli. Allenatore: Serse Cosmi

Cremonese (4-3-3): Ravaglia – Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea – Valzania, Castagnettti, Gaetano – Piccolo, Ciofani, Parigini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Daniele Minelli di Varese

Serie B, Perugia-Cremonese dove seguire la partita

La partita della 35esima giornata del Campionato di Serie B tra Perugia e Cremonese verrà trasmessa questa sera alle 21 su Dazn.