Il Verona di Juric ha fermato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato finale di 1-1. Una partita equilibrata, dove entrambe le squadre vogliono vincere, ma nessuna delle due riesce nella grande impresa, dove entrambe le concorrenti ribattono colpo su colpo: prima Duvan Zapata sfrutta un gravissimo errore veronese, poi l’ex Pessina pareggia i conti facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Parlando in termini di classifica, i bergamaschi rimangono sempre in lotta per il secondo posto a quota 71 punti (in attesa di quello che faranno Inter e Lazio). Certo, la Dea ha avuto delle ghiotte occasioni per portare a casa l’intera posta in palio, ma va bene così viste tutte le attenuanti del caso (partendo anche dall’orario). Ecco le parole dello stesso Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Verona.

La soddisfazione di Gasperini nel post partita – “Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, e sappiamo che la Roma non può vincerle tutte in questo rush finale. Dobbiamo cercare di valutare al meglio questa partita – continua Gasperini – contro una squadra che stava bene. Loro avevano voglia di rivalsa, noi giocavamo per la prima volta alle 17:15. Nonostante le temperature abbastanza alte, abbiamo fatto bene oggi”.