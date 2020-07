Verona Atalanta streaming: dove vedere il match di oggi

Verona-Atalanta streaming: la presentazione del match – L’Atalanta ha un grandissimo appuntamento con la storia: basta una vittoria per raggiungere matematicamente la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila (un risultato semplicemente storico). Se da una parte ci sono i nerazzurri di Gian Piero Gasperini che vogliono raggiungere quota 73 punti, dall’altra i veronesi vogliono chiudere questo campionato nella maniera migliore possibile. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo dove vedere nella serata di oggi Verona-Atalanta streaming in tv: valido per una posta in palio molto alta sotto tutti i punti di vista.

Il match Verona-Atalanta in programma allo stadio Bentegodi, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta pre-partita. E poi ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.