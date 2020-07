VIDEO | Gewiss Stadium, la demolizione della Tribuna Ubi

Manca soltanto un giorno alla sfida casalinga contro la Sampdoria, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta concentrando al meglio. Una partita nella quale i nerazzurri sono intenzionati a raggiungere la nona vittoria consecutiva: i nerazzurri sono solo a cinque punti dalla Lazio seconda, e arrivare soltanto dietro alla Juventus non è soltanto una semplice utopia. Quello che sarà l’esito della sfida di domani è un contesto che si valuterà tra 24 ore, e la società bergamasca è sempre in prima linea per quanto concerne i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. L’impianto nerazzurro sta cambiando volto: ecco il video pubblicato dalla stessa Atalanta per le novità sulla ristrutturazione.

Gewiss Stadium, il video della demolizione della Tribuna Ubi

Il punto sui lavori di ristrutturazione – Attraverso il proprio profilo Instagram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato un video con delle riprese effettuate all’interno del cantiere situato al Gewiss Stadium. La prima fase riguarda la demolizione del settore per lasciare spazio alle basi di quelle che sarà una struttura tanto imponente quanto moderna. La tabella di marcia è stata rispettata a pieno, anche se il direttore operativo Roberto Spagnolo ha sottolineato che c’è molto da lavorare. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.