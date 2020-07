VIDEO | Gewiss Stadium, lo “scheletro” della Tribuna Ubi demolita

L’Atalanta sta vivendo un sogno ad occhi aperti dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria ieri sera. Una partita nella quale i nerazzurri hanno dimostrato di essere una grande squadra sotto tutti i punti di vista: riuscendo a vincere grazie all’aiuto dei singoli (Rafael Toloi e Luis Muriel su tutti). La prossima sfida è con la Juventus capolista: sognare non costa nulla, però servirà mantenere alta la concentrazione. Se da una parte la squadra si sta preparando per la sfida contro i bianconeri, ci sono delle novità per quanto concerne i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. L’impianto nerazzurro sta cambiando volto: ecco il video pubblicato dalla stessa Atalanta.

Gewiss Stadium, il video della demolizione della Tribuna Ubi