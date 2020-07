VIDEO | Gewiss Stadium, problemi alla copertura della Curva Pisani: acqua sugli spalti

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto meritatamente contro il Napoli allenato da Gennaro Gattuso

Una partita nella quale i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, portando a casa un grandissimo successo grazie alle reti di Gosens e Mario Pasalic. Con questo risultato, i bergamaschi hanno consolidato a pieno il loro quarto posto in classifica: con un vantaggio ampio che supera incredibilmente i dieci punti di distacco. Nonostante il grandissimo successo, c’è stato soltanto un piccolo neo che non riguarda la squadra, ma bensì il Gewiss Stadium di Bergamo, nella quale sono stati riscontrati dei problemi strutturali abbastanza evidenti.

Gewiss Stadium, i problemi riscontrati in Curva Pisani

Cosa è accaduto ieri sera in Curva Pisani? – Attraverso questo video pubblicato su Instagram, si può notare che la copertura della Curva Pisani del Gewiss Stadium di Bergamo, a quasi un anno dalla sua costruzione, ha riscontrato dei problemi abbastanza evidenti: per via del temporale di ieri sera, l’acqua è riuscita ad entrare all’interno del settore senza problemi. Certo, il diluvio era un contesto che poteva accadere una volta ogni 100 partite, ma ora si provvederà ad eseguire dei controlli molto precisi per capire il problema strutturale e agire di conseguenza