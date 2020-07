L’Atalanta è pronta ad affrontare la Juventus per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Una partita molto importantissima vista la grandissima posta in palio: se i nerazzurri dovessero battere i bianconeri di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium di Torino, salirebbero a quota 69 punti (gli stessi della stagione scorsa), a sole sei lunghezze dal primato solitario. Certo, la Juve è sempre la Juve (forte e con tanti campioni), ma i nerazzurri non sono da meno, visto che arrivano da nove vittorie consecutive tra pre e post Covid 19. Oggi però è successo un piccolo episodio tra il mister nerazzurro Gian Piero Gasperini e un tifoso del Napoli, prima della partenza per Torino. Ecco cosa è successo.

Gasperini e il tifoso napoletano – Nel momento in cui l’Atalanta è arrivata alla stazione, poco prima della partenza della squadra, un tifoso del Napoli si è avvicinato a Gasperini citando delle parole al limite della provocazione: “Dopo dieci anni ve la giocate o regalate la partita (Juventus sottintesa) come al solito? Forza Napoli”. Ovviamente il mister di Grugliasco non le ha mandate a dire, così come chi era presente lì: giustamente infastiditi da questo episodio. Aldilà di ciò ora l’Atalanta è in partenza per Torino, con l’ambizione di vincere contro i bianconeri.