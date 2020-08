Altobelli: “Dzeko serve più alla Roma che alla Juventus. Higuain ormai si è perso”

Intervistato da Il Corriere dello Sport l’ex calciatore della nazionale italiana, Alessandro Altobelli, ha parlato così delle manovre di mercato in casa Juventus: “Edin Dzeko è un grande attaccante, uno dei migliori in circolazione, una sicurezza. Ma fatemelo dire: credo che servirebbe più alla Roma che alla Juve. Se dovesse lasciare la Capitale sarebbe un duro colpo per i tifosi giallorossi che l’hanno sempre trattato come un re. Se la Juve prendesse Dzeko farebbe sicuramente un grande acquisto, anche se considerata l’età non può essere l’uomo da cui ripartire per il futuro. Per giocare la Champions, il campionato e la Coppa Italia non bastano solo lui, Dybala e Ronaldo. Conoscendo Pirlo, non credo che Higuain rimarrà. Lui ha dato il meglio a Napoli, poi non ha più reso sui quei livelli. Non so che problemi possa avere un ragazzo in grado di segnare 36 gol in Serie A. Ma si è perso ed è una brutta sorpresa vederlo così…Higuain ha perso la sicurezza e il rapporto con il gol. Sono convinto che il Pipita abbia bisogno di una piazza calorosa che lo faccia sentire importante e ben voluto. Come è successo a Napoli dove Insigne, Mertens, Callejon e Allan giocavano per lui”.