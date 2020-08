Il campionato di Serie A 2019/2020 è ormai arrivato ai titoli di coda, e l’Atalanta si sta concentrando al meglio in vista della sfida contro il PSG per quanto concerne i quarti di finale della UEFA Champions League. Una partita che equivale ad un grandissimo appuntamento con la storia: indipendentemente da quello che sarà il risultato finale della gara. In società non guardano soltanto al match europeo o alla ristrutturazione della tribuna Ubi del Gewiss Stadium, ma anche in termini di calciomercato. I nerazzurri, oltre all’interessamento per Boga, hanno gli occhi puntati su un centrocampista dell’Udinese: più precisamente nei confronti dell’attaccante Fofana. Ecco tutti i dettagli sulla situazione.

Fofana e l’interesse dell’Atalanta

Un salto di qualità per la Dea di Gasperini – Secondo quanto riportato da fonti interne, l’Atalanta è fortemente interessata a Fofana: il “non” riscatto di Tameze, munito dalla voglia di alzare la famosa asticella rendono il suo trasferimento una missione possibile. Tutto questo al costo di? 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe alzarsi vista la concorrenza interista (come risultato anche da Fanpage.it), ma i nerazzurri bergamaschi hanno tutte le carte in regole per potersi giocare la possibilità di attuare una vera e propria trattativa con l’Udinese. Staremo a vedere.