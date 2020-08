L’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida contro il PSG, ma Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche del portiere Pierluigi Gollini per infortunio. Situazione molto particolare, nonostante ciò, i nerazzurri sono entusiasti di ricominciare a giocare la UEFA Champions League: la ciliegina sulla torta di una stagione tanto particolare quanto trionfante da dedicare all’intera città di Bergamo. E su Ilicic? C’è qualche novità? Certo che si, anzi, una conferma della vicinanza orobica nei suoi confronti: soprattutto dal capitano dell’Atalanta Alejandro Papu Gomez, che gli ha dedicato un post su Instagram molto significativo per il futuro morale del fantasista.

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram (social nella quale Alejandro è molto seguito da tantissimi appassionati), Papu Gomez ha pubblicato delle fotografie scattte insieme al suo compagno di squadra Josip Ilicic. Ciò che è stato raffigurato in questo post, non fa altro che sottolineare la vicinanza di tutta l’Atalanta (squadra e società in primis) nei confronti del fantasista nerazzurro: momenti di gioia durante i goal realizzati tra campionato e coppa, in attesa di rivivere presto questo momenti all’interno del rettangolo di gioco dove lo stesso Ilicic trasformava i suoi tocchi di palla in vere e proprie opere artistiche.