Molti dicono che l’attesa aumenta il desiderio, ma nei momenti difficili ti aiuta a riflettere sotto certi aspetti, creando speranza nel riuscire ad uscire fuori da situazioni tanto delicate quanto complicate. Oggi, giovedì 20 agosto, dopo settimane di attesa, Josip Ilicic ritorna finalmente in Italia: suscitando grande emozione da parte di tutto il mondo Atalanta. Dal timore che la sua condizione potesse suscitare in lui qualcosa di ancora più grave alla soddisfazione nel rivederlo a Bergamo: contesto nella quale, dalla società (mister e giocatori) fino ai tifosi nerazzurri, ha solo riscontrato affetto e amore. Una certezza che ha spezzato mille dubbi, in attesa di quella che sarà per lui la stagione 2020/2021.

Ilicic e il suo futuro: la situazione attuale – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il neo rientrato Josip Ilicic, ritornerà ad allenarsi regolarmente in quel di Zingonia (al Centro Bortolotti): l’obiettivo è quello di ritornare alla forma di un tempo, per prepararsi al meglio in vista della stagione 2020/2021. Al dettaglio, inizierà verso la fine di settembre, contando che la squadra si ritroverà il prossimo mese per iniziare la stessa preparazione (tra assenti per le nazionali e presenti con le batterie completamente ricaricate). Ovviamente staremo a vedere, ma il ritorno di Josip Ilicic è la certezza più importante di questo periodo. Bentornato fenomeno.