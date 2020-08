L’Atalanta ha concluso la sua stagione con grandissimi record nonostante la sconfitta casalinga contro l’Inter: miglior attacco, numero di vittorie, punti e un terzo posto tanto glorioso quanto importante per la storia. Un campionato affrontato sempre al massimo delle proprie potenzialità, con una squadra sempre disposta a dare tutto pur di vincere ogni singolo match. Ora le batterie devono essere ricaricate, in attesa del 12 agosto: contesto dove l’Atalanta affronterà il PSG per quanto concerne i quarti di finale della UEFA Champions League. Tempo al tempo, ma intanto si fa rivedere il fantasista Josip Ilicic, rispondendo alla straordinaria impresa della Dea.

L’Atalanta dedica la Champions anche a Ilicic: ecco la risposta – Dopo la fine della partita di ieri sera, ci sono stati i festeggiamenti in campo, e oltre alla classica Champions per festeggiare il traguardo, i giocatori dell’Atalanta hanno dedicato tale successo a Ilicic, mostrando la maglietta del numero 72 nerazzurro (in segno di vicinanza visto il momento particolare che sta passando). Lo stesso Ilicic, attraverso un post pubblicato stamattina su Instagram, ha risposto a tale fatto con un “Grandi”. Un segno abbastanza importante che fa capire la vicinanza tra squadra e calciatore, in attesa di rivedere “il professore” compiere imprese straordinarie.