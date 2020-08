L’Atalanta si sta dimostrando molto dinamica sul mercato: la voglia di fare il salto di qualità è tanta, ma per portare a casa dei giocatori di alto livello serve trattare nella maniera migliore possibile. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Miranchuk: attaccante valutato come il prototipo perfetto per il ruolo di vice Ilicic. L’intesa è molto forte, e la fumata bianca è soltanto questione di minuti (e ultimi dettagli da sistemare). Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione di uno dei possibili colpi più interessanti del calciomercato in Serie A

Miranchuk-Atalanta, la situazione attuale: fumata bianca a breve?

Secondo quanto risultato da fonti interne, l’Atalanta è riuscita a trovare l’intesa giusta con la Lokomotiv Moska: 15 milioni di euro più bonus (dati riportati da La Gazzetta dello Sport). Gian Piero Gasperini ha richiesto in maniera esplicita un sostituto di Josip Ilicic, e tale situazione non ha fatto altro che spingere la Dea a concludere l’affare. In questo momento si stanno definendo gli ultimi dettagli, ma l’ottimismo è abbastanza evidente, e in termini tecnici risulterebbe decisivo ai fini del risultato finale (sia in campionato che in Champions League). Staremo a vedere prossimamente se i nerazzurri riusciranno a concludere il primo colpo della stagione 2020/2021